В октябре в Орловской области почти не снизилось количество вакансий

При этом, в некоторых секторах выросло предложений о работе.

Несмотря на масштабные события, происходящие в мире, ситуация с рынком труда в Орловской области остается стабильной. Это следует из исследования агентства Head Hunter.

Так, в октябре количество вакансий, доступных орловцам, снизилось всего на 0,1 %. Это в девять раз меньше, чем среднем по России — 0,9 %.

При этом, растет количество предложений о работе в таких сферах, как «Государственная служба, НКО» (68,8 %), «Страхование» (16,1 %) и «Домашний персонал» (14,9 %) и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (13,2%).

При этом, в сентябре эксперты прогнозировали ухудшение ситуации на рынке труда.

ИА «Орелград»