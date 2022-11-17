В октябре в Орловской области почти не снизилось количество вакансий

При этом, в некоторых секторах выросло предложений о работе.
Несмотря на масштабные события, происходящие в мире, ситуация с рынком труда в Орловской области остается стабильной. Это следует из исследования агентства Head Hunter.
Так, в октябре количество вакансий, доступных орловцам, снизилось всего на 0,1 %. Это в девять раз меньше, чем среднем по России — 0,9 %.
При этом, растет количество предложений о работе в таких сферах, как «Государственная служба, НКО» (68,8 %), «Страхование» (16,1 %) и «Домашний персонал» (14,9 %) и «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (13,2%).
При этом, в сентябре эксперты прогнозировали ухудшение ситуации на рынке труда.
ИА «Орелград»