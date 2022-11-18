Чиновников обязали привести дорогу под Орлом в порядок

Для ремонта потребовалось вмешательство прокуратуры и суда.

Урицкий районный суд рассмотрел дело по иску межрайонного прокурора о приведении автомобильной дороги местного значения в соответствие с требованиями законодательства. Подробности сообщила пресс-служба суда. В обоснование заявленных требований прокурор указал, что ранее была проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Она коснулась автомобильной дороги местного значения, расположенной в деревне Дюкарево Сосковского района. Проверка была выездной, в ней приняли участие сотрудники местного отдела ГИБДД, которые провели необходимые замеры и все задокументировали.

В результате при обследовании автомобильной дороги по улице Советской были зафиксированы нарушения требований законодательства по обеспечению безопасности дорожного движения. Выразились они в «невыполнении ремонта автомобильной дороги местного значения». Прокурор посчитал, что данные обстоятельства нарушают права и законные интересы граждан на безопасность дорожного движения, создают угрозу безопасности дорожного движения, жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

«В судебном заседании помощник прокурора исковые требования поддержал, представитель ответчика районной администрации исковые требования признал, пояснил, что ведутся ремонтные работы по указанному участку автомобильной дороги, — рассказали в пресс-службе Урицкого районного суда. — Требования прокурора удовлетворены в полном объеме, судом принято решение о возложении на администрацию Сосковского района обязанности организовать работы по приведению автомобильной дороги местного значения в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017. Решение суда не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»