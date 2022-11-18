Орловцев предупредили о снеге и гололеде

18.11.2022 | 13:43 Новости, Общество

Погода резко изменится с 21 часа 18 ноября, информирует ГУ МЧС России по Орловской области.

В перечне неблагоприятных метеоявлений мокрый снег, гололед и гололедица. Температура в ближайшие два дня будет колебаться от +2 до -9 градусов. Порывы ветра могут достигать скорости до 18 метров в секунду.

Орловцев просят быть внимательными на дорогах. При движении на автомобиле следует соблюдать дистанцию и учитывать возможное увеличение тормозного пути. При сильном ветре избегайте слабо закрепленных конструкций и ветхих деревьев. Следует оказаться от обуви на каблуках и одежды, сковывающей движения.

ИА «Орелград»

 

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