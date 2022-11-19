В Болхове займутся «дорожным правосознанием»

В городе попытаются добиться одинакового у всех понимания законов.

Программа «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 2023 год» утверждена администрацией города Болхова. Она направлена, прежде всего, на «устранение причин, факторов и условий, способствующих причинению или возможному причинению вреда охраняемым законом ценностям». Другие цели — снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты и повышение результативности и эффективности контрольной деятельности в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.

Финансирования из бюджета данная программа не предусматривает. Между тем, ожидается достижение значимых результатов, в том числе «увеличение числа контролируемых лиц, соблюдающих при осуществлении деятельности обязательные требования законодательства». Также ожидается рост количества устраненных нарушений в дорожной сфере, повышение качества предоставляемых услуг населению и повышение правосознания и правовой культуры контролируемых лиц.

Кстати, местные власти выделяют два типа этих самых контролируемых лиц. К первому отнесены юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, непосредственно осуществляющие дорожную деятельность (например, те, кто обслуживает или ремонтирует дороги), ко второму — осуществляющие деятельность в области перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок. Стоит отметить, что общая протяженность автомобильных дорог муниципального значения в Болхове составляет 66,98 километра. Деятельность в сфере перевозок в городе затрагивает всего два регулярных маршрута.

Как следует из паспорта программы, в сфере дорожного хозяйства города Болхова основной проблемой является несоответствие нормативным требованиям автомобильных дорог, которые в связи с этим подлежат ремонту, в том числе капитальному. Задуманная властями профилактика в дорожной сфере призвана простимулировать добросовестное соблюдение обязательных требований всеми контролируемыми лицами.

ИА «Орелград»