Под Орлом под суд отдали наркопотребителя

Мужчину обвинили в употреблении наркотика без назначения врача.

Урицкий районный суд Орловской области рассмотрел дело в отношении местного жителя, которого обвинили в потреблении наркотических средств без назначения врача. Как уточнили в пресс-службе районного суда, молодой человек был признан виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 6.9 КоАП РФ. Кстати, она предусматривает наказание за потребление не только известных наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, но и новых потенциально опасных психоактивных веществ.

В данном случае, как следует из постановления, мужчина в январе 2022 года в вечернее время на основании постановления сотрудника ОМВД России по Урицкому району был направлен на медицинское освидетельствование с признаками опьянения. В результате и был установлен факт употребления виновным наркотических средств без назначения врача. Отметим, что санкция части 1 статьи 6.9 КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.

При назначении наказания был учтен характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, а также отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств. Учел суд и потенциальное влияние назначенного наказания на исправление указанного гражданина. В результате судья остановил свой выбор на назначении виновному административного штрафа в размере 4500 рублей. Постановление уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»