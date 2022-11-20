Житель Орловской области хранил наркотики в прозрачной банке

Наркотик у него обнаружила и изъяла полиция.

Суд Малоархангельского района Орловской области рассмотрел уголовное дело о незаконном наркообороте, которое было возбуждено в отношении местного жителя. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере). Об обстоятельствах совершения преступления рассказали в пресс-службе районного суда. Совершено оно было минувшим летом.

Из материалов дела следует, что в период времени с 25 по 31 июня 2022 года подсудимый где-то на территории Малоархангельского района обнаружил куст дикорастущего наркотического растения. Это была конопля, а мужчина знал, что из такого растения можно изготовить марихуану. Он собрал урожай, сорвав листья, стебли и верхушки соцветий дикороса. Все это он сложил в мешок, принесенный с собой.

Затем он принес урожай домой, где по известной ему технологии изготовил большое количество каннабиса. Полученное наркотическое средство он хранил в прозрачной стеклянной банке. Как пояснил следствию и суду сам подсудимый, каннабис он изготовил исключительно для личного потребления. В суде он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. С учетом данных о личности подсудимого (он активно способствовал расследованию по уголовному делу в отношении него и является ветераном боевых действий) судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком на 3 года.

Приговор в апелляционном порядке не обжаловался, вступил в законную силу и уже обращен к исполнению.

ИА «Орелград»