В Орле 84-летняя женщина была спасена из горящего дома

21.11.2022 | 12:03 Новости, Происшествия

В субботу ранним утром горел дом на улице Русанова.

В субботу утром спасатели вынесли 84-летнюю женщину из горящего дома и передали врачам скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

О возгорании в жилом доме на улице Русанова стало известно в 07.15 от местной жительницы. Она пришла к дежурному пожарно-спасательной части и лично сообщила о возгорании.

Горел дом на несколько хозяев. После спасения пожилой женщины пожарные ликвидировали возгорание. В доме выгорела одна из комнат. В причинах произошедшего разбираются эксперты.

ИА «Орелград»

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