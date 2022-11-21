В Орле 84-летняя женщина была спасена из горящего дома

В субботу ранним утром горел дом на улице Русанова.

В субботу утром спасатели вынесли 84-летнюю женщину из горящего дома и передали врачам скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

О возгорании в жилом доме на улице Русанова стало известно в 07.15 от местной жительницы. Она пришла к дежурному пожарно-спасательной части и лично сообщила о возгорании.

Горел дом на несколько хозяев. После спасения пожилой женщины пожарные ликвидировали возгорание. В доме выгорела одна из комнат. В причинах произошедшего разбираются эксперты.

ИА «Орелград»