Митрополия объявила о завершении реставрации Успенского собора

Работы по реставрации велись полтора года и были завершены на днях.

В Орле завершилась реставрация Свято-Успенского (Михаило-Архангельского) собора. В течение полутора лет храм находился на реставрации, но на днях работы завершились. Об этом сообщил информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. Реставрацию фасада проводили компании «Преображение» из Тулы и «Реставрация» из Орла. Последняя также осуществляла авторский надзор. Заказчиком работ выступало Министерство культуры РФ.

«Была отремонтирована колокольня собора, заметно преобразилась паперть, отреставрированы световой барабан и лепной декор. Кое-где заменили кирпич, — перечисляет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — Рабочие заново оштукатурили фасад, а после храм покрасили. Причем цвет стен Успенского собора остался прежним — желтым. В итоге храм с 200-летней историей заметно преобразился. Одна из главных достопримечательностей города Орла заиграла новыми красками. Ранее на Михаило-Архангельском соборе был заменен купол, который находился в аварийном состоянии».

Из исторической справки следует, что храм во имя Успения Пресвятой Богородицы с двумя приделами — в честь Архистратига Михаила и святого Иоанна Воина — был заложен 19 сентября 1801 года. Все работы были завершены в 1817 году. Орел получил на довольно длительное время самую вместительную церковь в городе (до постройки Покровской и Смоленской церквей). С этого времени Михаило-Архангельская церковь, хотя и не являлась соборной, использовалась для проведения различных торжественных мероприятий.

В сентябре 1823 года Орел посетил император Александр I, в честь которого в храме было совершено богослужение. В январе 1826-го в нем же покоилось тело умершего государя, когда его везли из Таганрога в Петербург. В 1920-х годах летнюю половину церкви отдали под музей религиозных искусств (просуществовал здесь до начала 1940-х годов), а трапезную временно оставили для богослужения. В 1989 году храм был передан во владение общины верующих, а 6 января 1990 года вновь освящен епископом Орловским и Брянским Паисием. В 2004-2005 годах была проведена масштабная реставрация Свято-Успенского собора. В конце 2005 года установлен новый иконостас. В 2015 году храм был расписан, а в 2020 году Успенский собор обрел новый купол.

ИА «Орелград»