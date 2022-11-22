Орловские депутаты сочли неуместными новогодние мероприятия

Деньги, предназначенные на новогодние корпоративы облсовета, будет потрачены на закупку вещей, необходимых военнослужащим.

Областные депутаты сочли неуместным проведение своих новогодних мероприятий и сэкономленные деньги передадут на нужды армии. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

«Считаем неуместным проведение праздничных мероприятий в сложное для страны время, когда наши парни выполняют боевые задачи в зоне СВО. Откажемся от проведения корпоративов внутри областного совета, ограничимся простым поздравлением коллектива», — рассказал спикер регионального парламента Леонид Музалевский.

Празднование Нового года в условиях СВО и частичной мобилизации стало дискуссионной темой как в Орле, так и во многих других регионах. По мнению орловского губернатора Андрея Клычкова, дети мобилизованных орловцев заслуживают праздника, поэтому гуляния отменены не будут. При этом, по заверениям властей, больших бюджетных расходов не планируется.

ИА «Орелград»