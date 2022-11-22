Орловские несушки принесли по 203 яйца

Аналитики оценили текущее состояние орловского животноводства.

Краткий аналитический отчет о состоянии животноводства в сельхозорганизациях Орловской области по итогам января-октября 2022 года обнародовал Орелстат. Из него следует, что за десять месяцев текущего года указанной категорией сельхозтоваропроизводителей было произведено 14,7 миллиона яиц, что на 135,2 процента больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Подсчитано, что в птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получено в среднем по 203 яйца.

С начала года объемы производства мяса птицы (в живом весе) выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,9 процента. К слову, всего в сельхозорганизациях региона по состоянию на 1 ноября насчитывалось 2,113 миллиона голов птицы, что на 12,5 процента больше, чем годом ранее. Что касается других направлений, то здесь результаты оказались следующими. По состоянию на 1 ноября 2022 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций насчитывало 117,4 тысячи голов, что на 3,5 процента меньше прошлогоднего показателя. При этом коров насчитывалось 34,1 тысячи, или 99,2 процента к уровню 20-21 года.

Также в регионе сократилось на 6 процентов поголовье мелкого рогатого скота. Овец и коз в сельхозоорганизациях области насчитывается всего 2,9 тысячи голов. В то же время почти на 43 процента по отношению к предыдущему году увеличилось поголовье свиней. Этих животных только в организациях насчитывается 1,146 миллиона голов. Тут стоит добавить, что за десять месяцев текущего года в регионе было произведено 216,8 тысячи тонн мяса скота и птицы на убой в живом весе (117,4 процента к январю-октябрю 2021 года) и 94 тысячи тонн молока (98,8 процента).

«С начала года объемы производства мяса (в живом весе) выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по следующим видам скота: свиней – на 41,8 процента, а крупного рогатого скота, напротив, сократились на 29,5 процента, овец и коз – на 19,1 процента, — следует из сообщения Орелстата. — В среднем от одной коровы в сельхозорганизациях области надоено 5352 кг молока, что на 116 кг выше прошлогоднего показателя. Продуктивность коров увеличилась в семи районах, при этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района (7327 кг молока)».

ИА «Орелград»