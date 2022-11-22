В 22 орловских школах заблокированы счета из-за долгов по питанию

22.11.2022 | 16:07 Новости, Образование

Город получил от области дотацию в размере 100 миллионов рублей, но этого не хватило для разблокировки счетов.

Банковские счета 22 орловских школ до сих пор заблокированы из-за долгов по оплате питания. Об этом сообщила пресс-служба облсовета со ссылкой на Сергея Шарова, возглавляющего городское управление образования, спорта и физической культуры.

Проблемный вопрос по инициативе спикера облсовета Леонида Музалевского обсуждался вчера на профильном комитета регионального парламента.

Напомним, ранее сообщалось о выделении из областного бюджета 100 миллионов рублей, предназначенных в том числе на разблокировку счетов учреждений. Как оказалось, из этой суммы 20,5 млн были потрачены на оплату задолженностей поставщикам услуг питания.

Однако, этого все равно оказалось недостаточно и необходимо еще 12 миллионов. По словам Шарова, погасить задолженностью полностью невозможно и городские власти собираются сделать это поэтапно. Также чиновники прорабатывают некую схему, в рамках которой
закупки по питанию и физической охране казённых учреждений могут быть переданы в
централизованную бухгалтерию на базе некоего разблокированного учреждения.

ИА «Орелград»

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