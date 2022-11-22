В Орле финансисты заглянули в будущее

Стали известны основные параметры прогноза экономического развития.

Как уже рассказывал «Орелград», Орловский облсовет народных депутатов обнародовал итоговый документ публичных слушаний по проекту бюджета региона на 2023 год. Сам проект был разработан с учетом различных сценариев прогноза социально-экономического развития Орловской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, который провели сотрудники регионального департамента финансов. Опирались они на данные статистики, а также сведения, предоставленные другими профильными департаментами.

В результате финансистам удалось заглянуть в будущее хотя бы на бумаге. По их оценке, валовой региональный продукт в 2022 году составит 347,1 миллиарда рублей, или 111,6 процента к уровню 2021 года в фактических ценах и 96,9 процента в сопоставимых ценах. Значительных изменений в структуре валового регионального продукта по видам экономической деятельности в ближайшие годы не предполагается. Так, среднегодовой темп роста ВРП в сопоставимых ценах на период 2023-2025 годов прогнозируется на уровне 102,3 процента. В 2025 году он, по прогнозам, составит 472,3 миллиарда рублей, что по отношению к 2022 году в действующих ценах составит 123,1 процента, в сопоставимых ценах — 106,9 процента.

«По прогнозной оценке, в 2022 году за счет всех источников финансирования будет освоено 61,3 миллиарда рублей инвестиций в основной капитал, что составит 101,1 процента в действующих ценах и 90,0 процента в сопоставимых ценах к уровню 2021 года, — говорится в документе. — По мере восстановления деловой активности хозяйствующих субъектов, в том числе инвестиционных компаний, на территории региона в плановом периоде прогнозируется положительная динамика привлечения инвестиций в основной капитал. Среднегодовой темп роста объема инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах за период с 2023 по 2025 год составит 104,8 процента. Объем инвестиций в основной капитал в 2025 году составит порядка 83,0 миллиарда рублей, что по отношению к 2022 году в действующих ценах составит 135,4 процента, в сопоставимых ценах — 115 процентов».

Наибольший объем инвестиций в среднесрочной перспективе прогнозируется в таких секторах экономики, как обрабатывающие производства и сельское хозяйство. Добавим, что эксперты оценили и потенциальные итоги текущего года. По их расчетам, индекс промышленного производства, по предварительной оценке, в 2022 году составит 98 процентов, а объем отгруженных товаров собственного производства достигнет 229,1 миллиарда рублей, или 113 процентов к уровню 2021 года.

ИА «Орелград»