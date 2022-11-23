Член Изборского клуба предрек уход Клычкова из Орловской области

«Такие ребята, как Клычков, страну не вытащат!»

Андрей Ковалев, член Изборского клуба и предприниматель, прогнозирует отъезд Андрея Клычкова из Орловской области. Свою позицию он озвучил изданию «Орелтаймс».

«Губернаторами должны быть люди знающие, потрудившиеся на земле. С большим, 10-15 -летним опытом работы в бизнесе и на государственной службе, чтобы понимать, как устроена власть. Надеюсь на то, что в этих сегодняшних тяжёлых условиях Кремль начнёт принимать правильные кадровые решения. Такие ребята, как Клычков, страну не вытащат! Думаю, скоро его уберут из Орловской области», — считает Ковалев.

Ранее Ковалев принял участие в общероссийской критике орловского губернатора за отношение к мобилизованным военнослужащим. Клычков в данном случае ответил на критику, напомнив о регулярных сборах гуманитарной помощи для армии, происходящих под его началом.

ИА «Орелград»