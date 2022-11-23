Качество водоснабжения обещают повысить на Орловщине

Областные власти отредактировали профильную программу.

Губернатор и председатель правительства Орловской области Андрей Клычков внес изменения в региональную программу «Повышение качества водоснабжения». Она взяла старт в 2019 году, а ее действие рассчитано до 2024 года. Внесение поправок связано с тем, что многие мероприятия программы базируются на финансировании региональных проектов. Например, на Орловщине действует собственный проект «Чистая вода», который является частью одноименного федерального проекта и национального проекта «Жилье и городская среда». По этой линии предусмотрено строительство и реконструкция, модернизация объектов питьевого водоснабжения.

Кроме того, в регионе реализуются программы Орловской области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания» и «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры». Объемы их финансирования постоянно переписываются, поэтому пришлось отредактировать и программу водоснабжения. Согласно обновленной версии документа, финансирование составит 482,5 миллиона рублей. Также Клычков своим постановлением обозначил приоритетные меры по повышению качества водоснабжения.

Из паспорта программы следует, что на территории Орловской области находятся 1011 подземных и два поверхностных источника водоснабжения. Общая протяженность централизованных сетей водоснабжения составляет 7780,44 км. В 2018 году, то есть до старта программы, в централизованную систему водоснабжения было подано 52,591 миллиона кубометров воды. Общий объем потерь воды в водопроводных сетях на тот момент оценивался в 8,332 миллиона кубометров, что составляло 15,8 процента всей воды, поданной в сеть.

«Территория Орловской области характеризуется природным несоответствием качества подземных вод, связанным с естественными аномалиями, — говорится в паспорте программы. — По результатам лабораторных исследований в отдельных населенных пунктах Орловской области отмечается несоответствие питьевой воды установленным требованиям. Основными причинами несоответствия проб питьевой воды установленным требованиям являются факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа), высокий износ существующих водопроводных сетей и сооружений».

На момент старта программы доля населения Орловской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляла 92,7 процента. К 2024 году ее планируется довести не менее чем до 95,6 процента.

ИА «Орелград»