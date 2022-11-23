Крупной мошеннице накинули срок

Осужденная за мошенничество попалась на новых преступных эпизодах.

Как сообщает Свердловский районный суд Орловской области, вынесен очередной обвинительный приговор в отношении бывшего специалиста по микрокредитованию структурного подразделения СКПК «Взаимопомощь». Ее обвиняли в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Как установил суд, она была наделена полномочиями заключать от имени кооператива в письменной форме договоры сбережений денежных средств от граждан на определенный срок.

Так, в июле 2019 года один пайщик прибыл в офис с целью перезаключения договора сбережений денежных средств. При этом клиент не знал, что его сбережения в сумме более 250 тысяч рублей ранее были похищены другой сотрудницей этого же СКПК. В результате был заключен новый договор сбережений на общую сумму 350 тысяч рублей, с учетом внесенных пополнений. Пополнения работница организации решила похитить. Она распечатала в двух экземплярах договор сбережений, заключенный с пайщиком, который подписывать от имени СКПК не стала. Она заверила печатью подпись пайщика и выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру, сберегательную книжку по договору сбережений.

Дело в том, что клиенту не было известно о расторжении предыдущего договора, а вот сотрудница офиса об этом знала. Поэтому она не внесла в кассу кооператива «доплаченные» клиентом 75 тысяч рублей, а присвоила их себе. В судебном заседании подсудимая свою вину в совершении преступления не признала. По ее версии, пропавшие 75 тысяч рублей она положила в ящик стола и больше их оттуда не забирала. А доступ к кассе и ключам имелся у всех сотрудников офиса.

Однако суд квалифицировал действия сотрудницы кооператива как мошенничество. За совершенные деяния ей было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 20 тысяч рублей. Но дело в том, что в ноябре 2021 года данная гражданка уже была осуждена за подобные деяния, причем речь тогда шла не об одном договоре, а о более чем двух сотнях договоров, да и сумма похищенных средств в рамках предыдущего дела оценивалась в 15 с лишним миллионов рублей.

По совокупности преступлений путем частичного сложения основного и дополнительного наказания с учетом приговора годичной давности женщине назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 510 тысяч рублей. По сравнению с предыдущим вердиктом срок заключения увеличен на полгода, а сумма штрафа выросла на 10 тысяч рублей. Свежий приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

ИА «Орелград»