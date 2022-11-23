Орловцев пригласили обсудить проект развития «Наугорки»

Новые высотки и многоуровневые парковки планируются на территории, ограниченной улицами Куйбышева и Цветаева, Наугорским шоссе.

Проектом планировки застройки предусмотрено несколько вариантов изъятия участков, их перераспределения, объединения и формирования новых. В итоге на территории могут появиться пять 10-этажных домов, три многоуровневых парковки до шести этажей, один детский сад. Общая площадь обсуждаемой территории 9,8 га, в том числе 3,9 га, подлежащие комплексному развитию.

Замечания и предложения начали принимать с 18 ноября. Очное обсуждение запланировано на 1 декабря 2022 года в зале управления градостроительства администрации Орла (Пролетарская гора, 7). Начало в 16:30.

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ИА «Орелград»