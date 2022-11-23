Орловцев пригласили обсудить проект развития «Наугорки»

23.11.2022 | 12:25 Важное, Новости, Строительство

Новые высотки и многоуровневые парковки планируются на территории, ограниченной улицами Куйбышева и Цветаева, Наугорским шоссе.

Проектом планировки застройки предусмотрено несколько вариантов изъятия участков, их перераспределения, объединения и формирования новых. В итоге на территории могут появиться пять 10-этажных домов, три многоуровневых парковки до шести этажей, один детский сад. Общая площадь обсуждаемой территории 9,8  га,  в  том  числе  3,9  га,  подлежащие  комплексному развитию.

Замечания и предложения начали принимать с 18 ноября. Очное обсуждение запланировано на 1 декабря 2022 года в зале управления градостроительства администрации Орла (Пролетарская гора, 7). Начало в 16:30.

Подробнее с документами можно ознакомиться по ссылке.

ИА «Орелград»

 

 

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