Орловщина может вернуться к банковским кредитам

Объявлены инструменты реализации долговой политики региона.

Губернатор Андрей Клычков утвердил долговую политику Орловской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Это обязательный документ, который принимается ежегодно в соответствии с бюджетным законодательством. Из него следует, что реализация долговой политики Орловской области в 2023-2024 годах будет направлена на сокращение государственного долга в соответствии с графиками погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам в следующих объемах: в 2023 году – 467,7 миллиона рублей, в 2024 году – 503,5 миллиона рублей. Сделать это планируется за счет мобилизации собственных доходов областного бюджета.

Основными инструментами реализации долговой политики являются бюджетные кредиты и рыночные заимствования. Судя по документу, планируется привлечение в 2025 году кредитов кредитных организаций в форме невозобновляемых и возобновляемых кредитных линий. По сути, речь идет о банковских займах, брать которые чиновники собираются «для своевременного и в полном объеме исполнения обязательств по имеющимся кредитам, предоставленным из федерального бюджета». В то же время в документе отмечено, что в целях сокращения расходов на обслуживание государственного долга Орловской области будет продолжена работа с Управлением Федерального казначейства по привлечению бюджетных кредитов.

В преамбуле документа также сказано, что разработка основных направлений осуществлялась с учетом итогов реализации долговой политики Орловской области в 2021 году и истекшем периоде 2022 года. Согласно официальным данным на 1 января 2022 года государственный долг Орловской области сложился в объеме 20,033 миллиарда рублей. В его структуре 14,967 миллиарда рублей, или 74,7 процента, составляла задолженность по бюджетным кредитам и 5,065 миллиарда рублей, или 25,3 процента, – рыночные заимствования. За 2018-2021 годы доля государственного долга по отношению к собственным доходам региона снизилась на 30,5 процента.

ИА «Орелград»