Первый в этом сезоне орловец пострадал, поскользнувшись на льду

Орловские травмпункты приступили к оказанию помощи поскользнувшимся на льду.

Сегодня первый в новом зимнем сезоне орловец обратился в травмпункт больницы им. Семашко после падения на льду. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Орловской области.

В течение последней недели в регионе произошло изменение погодных условий — выпало много осадков и меняется температура воздуха. Это уже привело к ряду автомобильных аварий, в том числе — с человеческими жертвами.

Пешеходам тоже не стоит расслабляться. Травматологи рекомендуют не торопиться, не бежать за транспортом и при необходимости надевать нескользящие накладки на обувь.

ИА «Орелград»