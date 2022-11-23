Первый в этом сезоне орловец пострадал, поскользнувшись на льду

23.11.2022 | 12:02 Новости, Происшествия

Орловские травмпункты приступили к оказанию помощи поскользнувшимся на льду.

Сегодня первый в новом зимнем сезоне орловец обратился в травмпункт больницы им. Семашко после падения на льду.  Об этом рассказали в департаменте здравоохранения Орловской области.

В течение последней недели в регионе произошло изменение погодных условий — выпало много осадков и меняется температура воздуха. Это уже привело к ряду автомобильных аварий, в том числе — с человеческими жертвами.

Пешеходам тоже не стоит расслабляться. Травматологи рекомендуют не торопиться, не бежать за транспортом и при необходимости надевать нескользящие накладки на обувь.

ИА «Орелград»

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