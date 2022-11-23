У ТФОМС осталось 622 миллиона

Депутаты изучили отчет ТФОМС об исполнении бюджета за три квартала.

Орловский облсовет народных депутатов изучил отчет об исполнении бюджета Территориального Фонда обязательного медицинского страхования по итогам 9 месяцев 2022 года. Из него следует, что по состоянию на 1 октября 2022 года остаток средств Фонда составил 672,622 миллиона рублей. Из них 577,465 миллиона рублей – это средства, предназначенные на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Орловской области.

Еще 35,1 миллиона рублей остатка составляют средства нормированного страхового запаса. Они выделены на мероприятия по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования. Оставшиеся средства нормированного страхового запаса для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала составляют 59,418 миллиона рублей.

Бюджет Территориального Фонда обязательного медицинского страхования за 9 месяцев текущего года был исполнен по доходам в сумме 8,72 миллиарда рублей, по расходам — в сумме 8,12 миллиарда. При этом доходы исполнены на 80,5 процента к плану года. Основным источником стали межбюджетные трансферты, переданные из Федерального Фонда обязательного медицинского страхования. Они за три квартала составили 8,172 миллиарда рублей, или 77,7 процента к плану года (в том числе за счет средств опережающего авансирования на закупку медоборудования, лекарств, медицинского инструментария и изделий, реактивов и химикатов, а также расходных материалов, в том числе имплантируемых в организм человека, для оказания необходимой высокотехнологичной медицинской помощи).

ИА «Орелград»