В Орле пройдут публичные слушания по круговому движению у «Родины»

23.11.2022 | 11:55 Новости, Строительство

Началась подготовка к строительству кольца на пересечении улиц Московской и Герцена и Трамвайного переулка.

Проект межевания и планировки территории вынесен на публичные слушания. Они стартовали 18 ноября и завершатся 7 декабря 2022 года. Замечания и предложения можно направить письменно. Очное обсуждение состоится 7 декабря в градостроительном зале управления градостроительства администрации города Орла (Пролетарская гора, 7). Начало в 16:00.

Проектом предлагается корректировка красных линий по переулку Трамвайному с целью исключения из их границ участка, находящегося в аренде у ООО «ИнвестКо». Необходимо перераспределение земли для размещения полосы отвода автомобильной дороги. Также частично подлежат изменению красные линии по улице Пушкина. Предстоит обсудить и параметры основных типов кольцевых пересечений, используемых в проекте:

диаметр внешней кромки кольцевой проезжей части — 40 м,

диаметр центрального островка — 30 м,

количество полос движения — 2

ширина полосы движения — 3,5 м.

Подробнее с документацией можно ознакомиться по ссылке.

ИА «Орелград»

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