Жалающих достраивать орловский «Титаник» не нашлось

Очередной открытый конкурс на 3 млрд рублей не привлек участников.

По окончании срока подачи заявок 22 ноября не подано ни одной, указано на сайте «Госзакупки».

В контракт входят выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной, рабочей документации и строительно-монтажные работы завершающие строительство многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница».

Напомним, в октябре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего визита в Орел назвал «позором» ситуацию с недостроенным медицинским объектом. Через месяц было выделено около 4,2 млн рублей на обследование сооружения. Непосредственно к работам по завершению строительства собирались приступить в 2022 году. Ввод в эксплуатацию обещали осуществить через три года.

ИА «Орелград»