Жалающих достраивать орловский «Титаник» не нашлось

23.11.2022 | 9:11 Новости, Строительство

Очередной открытый конкурс на 3 млрд рублей не привлек участников.

По окончании срока подачи заявок 22 ноября не подано ни одной, указано на сайте «Госзакупки».

В контракт входят выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной, рабочей документации и строительно-монтажные работы завершающие строительство многопрофильного медицинского центра БУЗ ОО «Орловская областная клиническая больница».

Напомним, в октябре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин во время своего визита в Орел назвал «позором» ситуацию с недостроенным медицинским объектом. Через месяц было выделено около 4,2 млн рублей на обследование сооружения. Непосредственно к работам по завершению строительства собирались приступить в 2022 году. Ввод в эксплуатацию обещали осуществить через три года.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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