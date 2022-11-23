Житель Орловской области осужден на четыре года за угрозу убийством

Мужчина стрелял из обреза и рассказывал знакомой о том, как он её сожжет.

Житель Глазуновского района осужден на четыре года за угрозу убийством и хранение огнестрельного оружие. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Около года назад осужденный сидел в машине вместе со своей знакомой. Он достал обрез охотничьего ружья и произвел выстрел, чтобы напугать женщину.

После этого он насильно привез ее к себе домой и показал канистры с бензином, с помощью которой он, якобы ее сожжет.

Суд согласился с позицией гособвинителям и признал мужчину виновным в совершении двух преступлений.

ИА «Орелград»