Экс-директор Корпорации развития не смог оспорить штраф за молчание

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения судебный акт о привлечении к ответственности.

Подробности дела рассказала пресс-служба прокуратуры Орловской области. В ноябре 2021 года директор ООО «Мценский завод по обработке цветных металлов» направил обращение в адрес АО «Корпорация развития Орловской области». Ответ на заказное письмо в 30-дневный срок получен не был. В отношении руководителя Корпорации Николая Шина было возбуждено дело об административном правонарушении. Должностное лицо оштрафовано на 5 тысяч рублей. Постановление суда о наложении взыскания вступило в законную силу, подчеркнули в надзорном органе.

Примечательно, что Николай Шин покинул должность директора Корпорации развития Орловской области в августе 2022 года.

ИА «Орелград»