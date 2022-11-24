Найден подрядчик для ДК «Железнодорожников» в Орле

Вероятно, компанию привлек существенный аванс, который должны выплатить уже в этом году.

Успехом увенчалась лишь третья попытка найти подрядчика. По окончании срока подачи заявок на открытый конкурс подана только одна — ООО «Строительный Альянс». Она признана соответствующей требованиям. Цена контракта — 16 400 000 рублей. Авансирование работ предусмотрено в размере 29,24 %. Платеж осуществляется единовременно до 15 декабря 2022 года включительно, указано в проекте контракта на сайте «Госзакупки».

Работы по сохранению объекта культурного наследия «Дворец культуры железнодорожников» включают капитальный ремонт кровли и чердака, устройство водосточной системы, молниезащиты, обогрева кровли. Завершить все должны до 1 мая 2023 года.

По данным kartoteka.ru, ООО «Строительный Альянс» зарегистрировано в Калуге в 2018 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Учредитель и директор – Константин Дорошенко. В штате компании 18 человек. Имеется лицензия на деятельность по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

ИА «Орелград»