Облсуд оставил в силе приговор строителю, похитившему 67 млн у дольщиков

Обжалование не привело к изменению наказания, сообщили в прокуратуре Орловской области.

Директор и учредитель ООО «Унистрой-Орел» должен провести в колонии шесть лет и выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Дмитрий Солнцев мошенническим путем присвоил 67 млн рублей средств дольщиков, вложившихся в дом на улице Космонавтов в Орле. МКД на 249 квартир должны были сдать в августе 2020 года, но строительство затихло на уровне котлована.

К мошеннической схеме причастны лица из аффилированной руководителю ООО «Унистрой-Орел» организации. Их деяния выделены в отдельное производство.

Напомним, данное уголовное дело в отношении должностного лица было возбуждено в августе 2020 года и расследовалось Следственной частью Следственного управления УМВД России по Орловской области.

ИА «Орелград»