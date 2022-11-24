СКР завершил расследование мошенничества в орловском институте

По версии правоохранителей, два доцента не проводили занятия и не оценивали знания курсантов.

Несмотря на такой подход, они получали вознаграждение за фиктивный труд на одной из кафедр ФГКОУ ВО «ОрЮИ МВД им. В.В. Лукьянова». Тем самым злоупотребили доверием и «ввели руководство данного высшего учебного заведения в заблуждение», отмечено в релизе СКР. В итоге похищено более 500 тысяч рублей.

В мошенничестве обвиняются заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области и бывшего заместителя начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения.

«Принято решение об увольнении данного сотрудника со службы в органах внутренних дел. При подтверждении вины, он понесет наказание в установленном законом порядке», — уточнили в УМВД России по Орловской области.

Второй фигурант к моменту возбуждения уголовного дела уже не работал в органах внутренних дел.

Отдельно расследуется схожая преподавательская деятельность начальника орловской автоинспекции Александра Коршунова (он отстранён от должности по решению суда).

ИА «Орелград»