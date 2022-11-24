Тысячу вакансий предложили на Орловщине гражданам Украины и Донбасса

Орловские работодатели готовы принять на работу вынужденных переселенцев.

Информацию о вакансиях собирает областная служба занятости, а подают ее в утвержденном порядке работодатели Орловской области. Сведения еженедельно обновляются на интерактивном портале, они аккумулируются в специально созданном разделе «Информация для граждан, прибывших с территорий Украины и Донбасса/Свод вакансий для переселенцев». Об этом сообщило региональное управление труда и занятости.

По данным ведомства, на сегодняшний день в базе насчитывается 992 вакансии, специально предназначенные для переселенцев с территории Украины и Донбасса. При этом в Орловской области уже трудоустроено свыше 550 таких граждан. Спектр предлагаемых рабочих мест довольно широк. Так, орловские предприятия готовы нанять поваров и кухонных рабочих, водителей и механизаторов, наладчиков оборудования и операторов линий, слесарей ремонтников и станочников, лаборантов и крановщиков, токарей и электромонтеров. Требуются инженеры и менеджеры, швеи и бухгалтеры, медики и работники допобразования.

«Орловский «Пневмоаппарат» ищет сверловщика и слесаря-сборщика с возможностью обучения на рабочем месте, — сообщили в управлении труда и занятости. — В Колпнянском районе потребительское общество имеет возможность принять прибывших граждан поварами, в свердловском – официантами. В Новосиле средняя общеобразовательная школа приглашает учителей географии, музыки, иностранных языков, а также дефектолога и социального педагога, районная больница – экономиста, фельдшера, невролога, педиатра, хирурга и терапевта».

ИА «Орелград»