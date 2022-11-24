В Орле оценили риски управления госдолгом

Риск заключается в изменении процентных ставок и снижении доходов.

Власти Орловской области провели анализ рисков для областного бюджета, возникающих в процессе управления государственным долгом региона. Эти риски уже учтены в долговой политике на ближайшие годы. Напомним, данный документ был утвержден губернатором Андреем Клычковым. К потенциальным угрозам, прежде всего, отнесен риск недополучения планируемых объемов поступления доходов областного бюджета. В этом случае властям придется искать иные источники для выполнения расходных обязательств областного бюджета и обеспечения его сбалансированности.

«В целях оценки данного риска планируется проведение мониторинга исполнения областного бюджета и принятие управленческих решений по недопущению возникновения риска», — отмечено в документе, подписанном губернатором.

Второй важный фактор — риск роста процентных ставок. Здесь имеется в виду возникновение непредвиденных расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Орловской области вследствие увеличения Банком России размера ключевой ставки.

К числу основных также отнесены риск возникновения новых расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования, и риски несоблюдения условий соглашений, в том числе дополнительных, которые Орловская область заключала в предыдущие годы с федеральными структурами. Например, в 30 июле 2021-го было заключено соглашение о предоставлении кредита из федерального бюджета для погашения долговых обязательств региона по кредитам, полученным от кредитных организаций. Для оценки данных рисков планируется проведение мониторинга исполнения областного бюджета.

«Вместе с тем опережающий рост расходных обязательств над доходными источниками не позволяет в полном объеме обеспечить исполнение принятых расходных обязательств, в первую очередь социального характера, — отмечено в документе. — Основной мерой, принимаемой в отношении управления рисками, связанными с реализацией долговой политики Орловской области, является осуществление достоверного прогнозирования доходов областного бюджета и поступлений по источникам финансирования дефицита областного бюджета, а также принятие взвешенных и экономически обоснованных решений».

Остается напомнить, что текущий объем госдолга Орловской области превышает 20 миллиардов рублей.

ИА «Орелград»