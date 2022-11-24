В Орловской области пожарные спасли зерносортировку

Возгорание произошло ранним утром 23 ноября в деревне Деменино Мценского района.

Сообщение о ЧП поступило на номер 101 в 06:06. К моменту прибытия пожарных горели семена подсолнечника. Существовала угроза распространения пламени на зерносортировку.

В итоге огнем уничтожены семена на площади 10 квадратных метров. Удалось спасти бункер, электротрансформатор, бытовой вагончик, каркасные навесы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Никто не пострадал, причины произошедшего устанавливают специалисты.

Напомним, 15 октября произошел пожар на территории маслоэкстракционного завода «Мираторга» в селе Вожово Кромского района. Огонь охватил более 500 квадратных метров.

ИА «Орелград»