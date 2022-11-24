В Орловской области пожарные спасли зерносортировку

24.11.2022 | 10:11 Новости, Происшествия

Возгорание произошло ранним утром 23 ноября в деревне Деменино Мценского района.

 

Сообщение о ЧП поступило на номер 101 в 06:06. К моменту прибытия пожарных горели семена подсолнечника. Существовала угроза распространения пламени на зерносортировку.

В итоге огнем уничтожены семена на площади 10 квадратных метров. Удалось спасти бункер, электротрансформатор, бытовой вагончик, каркасные навесы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Никто не пострадал, причины произошедшего устанавливают специалисты.

Напомним, 15 октября произошел пожар на территории маслоэкстракционного завода «Мираторга» в селе Вожово Кромского района. Огонь охватил более 500 квадратных метров.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования