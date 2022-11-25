Орловская область поставит спецназу мобильные палаточные бани

Парогенерирующая печь активного горения «Гравицапа КЦ-4» позволит бойцам соблюдать гигиену.

Орловская область по запросу трех подразделений спецназа поставит военнослужащим мобильные палаточные бани. Об этом сообщил советник губернатора Сергей Лежнев.

Наш регион уже начал закупку мобильных парогенерирующих печей активного горения «Гравицапа КЦ-4» с теплым полом.

Также продолжатся поставки предметов гигиены, медицинских принадлежностей, инструментов и продуктов питания. По словам Лежнева, с наступлением зимы логистика усложняется, а объемы поддержки необходимо увеличивать.

Все желающие могут принять участие в гуманитарной миссии, посетив любой из пунктов сбора помощи.

ИА «Орелград»