Под стражу заключена орловчанка, убившая за день двух мужчин

Пьяная 36-летняя женщина дважды за день бралась за нож — на Васильевской и на улице Царев Брод.

Несколько дней назад пьяная 36-летняя орловчанка за один день убила двух мужчин. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Один эпизод был квалифицирован как убийство, а второй — как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Днем 22 ноября женщина выпивала у своего 48-летнего знакомого. Это происходило в частном доме на Васильевской. В ходе застолья произошел словесный конфликт, который стоил мужчине жизни. Он получил множественные ножевые ранения и удары костылем по голове. От полученных ранений мужчина через некоторое время скончался.

После этого женщина отправилась к другому своему знакомому, живущему на улице Царев Брод. Дело также закончилось конфликтом, и 86-летний мужчина получил ножевое ранение, от которого скончался.

Задержанная призналась в содеянном. Сейчас она заключена под стражу.

ИА «Орелград»