Расходы Орловской области превысят 54 миллиарда

Озвучены обновленные параметры бюджета региона на 2022 год.

Несмотря на то, что до конца 2022 года осталось около месяца, правительство региона предложило внести очередные изменения в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Проект внесения поправок уже поступил на рассмотрение в Орловский областной Совет народных депутатов. Как следует из пояснительной записки, он был подготовлен в связи с необходимостью приведения областного закона в соответствие со сводной бюджетной росписью, включая средства, поступившие из федерального бюджета. Другая цель — эффективное использование средств областного бюджета до конца финансового года.

В целом доходная часть будет увеличена на 1,611 миллиарда рублей, в основном за счет поступлений из федерального бюджета, которые составляют 1,459 миллиарда. В результате вносимых изменений доходы областного бюджета на 2022 год составят 50,83 миллиарда рублей, а расходы – 54,41 миллиарда. Таким образом, исполнение текущего бюджета прогнозируется с дефицитом в размере 3,58 миллиарда рублей. При этом правительство отмечает, что по ряду бюджетных ассигнований в этом году сложилась экономия. Поэтому предлагается перераспределить средства по муниципальным образованиям.

Так, сэкономленные средства будут направлены городам и районам на обеспечение образовательного процесса (с увеличением общего их объема на 10,56 миллиона рублей за счет экономии по другим расходам), на содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях (включая вознаграждение, причитающееся приемному родителю), на единовременные пособия гражданам, усыновившим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, будут внесены изменения в распределение муниципальным образованиям субсидий на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений.

«Кроме того, перераспределены бюджетные ассигнования между видами социальных выплат в связи с экономией средств по публичным нормативным обязательствам и необходимостью обеспечения до конца года расходов по мерам социальной поддержки, по которым существует недостаток средств, — следует из пояснительной записки. — В настоящем проекте закона отсутствуют положения, способствующие созданию условий для проявления коррупции».

ИА «Орелград»