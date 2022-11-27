Орловец порезал друга из-за крупного долга

Кровавая «разборка» началась прямо в кабине автомобиля.

Вступил в силу обвинительный приговор Глазуновского районного суда. Местный житель был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 111 и 162 УК РФ. Было установлено, что подсудимый и потерпевший были друзьями. Однако на финансовой почве они поссорились. Один из них несколько раз давал другому в долг крупные суммы. Как следует из материалов дела, общая сумма долга превысила 3,3 миллиона рублей. Эти обязательства были подтверждены долговыми расписками.

Однажды ранним утром кредитор позвонил «заемщику» и потребовал вернуть деньги. Друзья решили обсудить этот вопрос при личной встрече, а не по телефону. Подсудимый на своем автомобиле сам подъехал к дому приятеля. Тот сел на пассажирское сиденье, и какое-то время друзья просто катались по дорогам, обсуждая свои дела. Договориться им не удалось, градус накала постепенно рос. Закончилось все тем, что водитель остановил машину на обочине, а затем, вооружившись хозяйственным ножом, набросился на своего приятеля. Злоумышленник порезал другу лицо. А когда тот открыл дверь и попытался выскочить из машины, ударил ножом в туловище.

Потерпевший все-таки выкарабкался из машины, но силы оставили его, и он упал на землю. Подсудимый подошел к нему и несколько раз ударил свою жертву ногой. Затем он затащил товарища в машину и отвез его в глухое место. Там потерпевший пришел в себя. Злоумышленник, угрожая все тем же ножом, потребовал отдать ему дорогостоящий смартфон. Воля потерпевшего на тот момент была подавлена, он испугался за свою жизнь и отдал преступнику мобильник. Подсудимый был признан виновным в разбое и причинении вреда здоровью потерпевшего, получив за свои деяния четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»