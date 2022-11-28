Эксперты оценили «проект приспособления Дворянского гнезда»

Подписан акт по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Трио экспертов из Санкт-Петербурга оценило проектную документацию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо». Речь идет о проекте по ремонту и приспособлению к современному использованию не только данного объекта, но и прилегающей к нему территории в рамках благоустройства. Документация была разработана компанией «Горпроект», а задание на проведение работ по сохранению памятника истории и культуры народов РФ было выдано региональным управлением по государственной охране объектов культурного наследия.

Экспертами были проведены визуальное обследование объекта и анализ представленных заказчиком материалов и документации. Они также изучили границы «Дворянского гнезда», которые чуть ранее также утвердили областные власти. В этих границах установлены зоны различного назначения, на которых вводится особый правовой режим их использования. Судя по акту, экспертам все понравилось: они пришли к выводу, что проект ремонта и приспособления соответствует требованиям законодательства РФ в области государственной охраны. Соответственно, выдано положительное экспертное заключение. Ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» является объектом культурного наследия регионального значения. Границы его территории официально были утверждены в августе 2022 года. Тогда же был создан его паспорт и оформлено охранное обязательство. Объект находится в собственности муниципального образования «Город Орел».

Краткие исторические сведения о нем таковы. В 1854 году владельцем рассматриваемого участка стала вдова полковника Оберг. В марте 1855 года был составлен и подписан губернским архитектором Лутохиным «Проект на постройку деревянного дома со службами на месте полковницы Марии Ивановны Оберг в третьей части на Верхней Дворянской улице». В июне того же года был составлен проект пристроек к уже существующему дому. «Строительство велось быстро, в теплое время года, — пишут эксперты. — К зиме дом был построен. В 1856-58 гг. (период написания романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо») дом по улице Верхней Дворянской уже существовал. Затем, по купчей от 28 апреля 1858 года, это усадебное место перешло баронессе А.П. Остен-Сакен уже с постройками».

Вскоре владельцем по купчей от 4 марта 1859 года становится Африкан Васильевич Сафонов – старинный приятель Тургенева, с которым Тургенев встречался в Орле и в доме которого бывал. После смерти Сафонова в 1889 году дом был передан братьям Гермут. Сад «Дворянское гнездо», иногда называемый еще «Гермутовским садом», занимал примерно половину современного квартала №15 между Октябрьской улицей, берегом реки Орлик и оврагом, отделяющим этот квартал от квартала №14 – части бывшей солдатской слободы.

В середине квартала сад доходил до современного дома-музея писателя Николая Лескова. Подробный план Орла, составленный в 1901 году землемером-таксатором Андерсоновым и план, вычерченный Шелковым, позволили установить, что сад «Дворянское гнездо» был расположен на территории не одного, а целых трех домовладений. В нем находились два летних павильона, примыкавших к дому Гермут в глубине с левой стороны: в одном находился буфет, а в другом – биллиардная комната.

«Была выстроена и небольшая летняя сцена, на которой выступали со спектаклями и концертами местные любители, — пишут эксперты. — По воскресеньям в саду устраивались гулянья. Такие же гулянья устраивались в те дни, когда в «Дворянском собрании» отмечали какие-либо торжественные события. Во время гуляний в саду играл оркестр 17-го Гусарского полка. Сад существовал и в первые после революционные годы. Постепенно на его территории возникли новые постройки, отдельные участки огорожены заборами и сад, как таковой прекратил свое существование».

В 1967 году «Дворянское гнездо» было благоустроено по проекту архитекторов Левитского и Агановой. На краю обрыва была сооружена ротонда, «Тургеневская беседка», а также смотровая площадка, устроен спуск к реке. В 1971 году здесь был установлен мраморный бюст И.С. Тургенева.

ИА «Орелград»