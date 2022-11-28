На фоне СВО орловским чиновникам будут доплачивать

Власти на местах начали вносить изменения в правила собственного содержания.

Федеральный закон о местном самоуправлении дает властям на местах право самостоятельно устанавливать параметры финансового обеспечения муниципальных служащих. Делается это с учетом нормативов и возможностей бюджета, но четких ограничений нет. В преддверии Нового года и на фоне специальной военной операции в Орловской области власти на местах начали менять финансовые правила. Например, на днях на рассмотрение в Орловский окружной Совет народных депутатов поступил проект внесения изменений в порядок финансового обеспечения главы этого округа.

Документ предполагает повышение с 1 января 2023 года должностного оклада главы округа до 27 552 рублей. Действующий оклад составляет 25 047 рублей. Кроме того, в порядок финансового обеспечения включены новые условия, связанные с возможными командировками. Так, в случае нахождения в служебной командировке на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской области главе округа гарантирована выплата денежного содержания в двойном размере. Суточные за пребывание на указанных территориях установлены в размере 8480 рублей в сутки. Для сравнения, суточные для главы Орловского округа при его командировках в Москву и Санкт-Петербург составляют 1000 рублей в сутки, в иные города на территории России — 700 рублей в сутки, за пределами России — 2500 рублей в сутки.

Тем временем, глава Мценского района Екатерина Ерохина издала распоряжение о выплате надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Документ принят в целях обеспечения социальных гарантий чиновников, которые знают то, что не положено знать другим. Так, себе, своему первому заместителю, а также начальнику и главному специалисту отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной подготовке Екатерина Ерохина утвердила надбавку в размере 15 процентов должностного оклада. Надбавка начальникам управления по муниципальному имуществу и отдела экономики и торговли составит 10 процентов.

ИА «Орелград»