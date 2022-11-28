Ремонт Орловского Колхозного моста окончится не раньше 2026 года

Реконструкция обойдется как минимуму в 367 млн рублей.

Городские власти внесли изменения в постановление «Муниципальная адресная инвестиционная программа на 2022-2026 годы». Из них следует, что окончание реконструкции Колхозного моста закончится не ранее 2026 года.

Также стало известно, что строительные работы обойдутся в 367 миллионов рублей. Напомним, планируется расширить проезжую часть, тротуары и велодорожки. Также будет благоустроена прилегающая территория.

Колхозный мост был закрыт на реконструкцию в мае прошлого года. Кто и когда начнет работу все еще не известно. Но на объекте уже была произведена экспертиза. Она выявила большое количество дефектов, включая провисание балок, коррозию и расслоение металла.

ИА «Орелград»