Перед судом предстанет 71-орловец, стрелявший соседу в голову

Потерпевший вовремя получил медицинскую помощь и выжил.

71-летний житель Мценска предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство и шести эпизодах незаконного хранения огнестрельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В мае этого года вблизи своего дома в деревне Гладкое пенсионер повздорил со своим 43-летним соседом. Повод для ссоры был не очень оригинален — границы земельных участков. Однако, способ разрешения соседского конфликта оказался шокирующим — пожилой человек выхватил револьвер и выстрелил в голову оппоненту.

К счастью, пострадавшему удалось выжить и вовремя получить квалифицированную медицинскую помощь. А вот у его обидчика провели обыск и нашли целый арсенал разнообразных видов самодельного огнестрельного оружия.

Расследование окончено, и теперь дело передано в суд.

ИА «Орелград»