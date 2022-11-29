Прибыль орловских предприятий продолжает бить рекорды

Показатель рентабельности прошлого года превышен на 8 процентов.

Орелстат обнародовал оперативные данные о финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-сентябре 2022 года. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) орловского бизнеса за указанный период времени в действующих ценах сложился в сумме 34,117 миллиарда рублей. По подсчетам аналитиков, 209 орловских предприятий получили прибыль в размере 36,161 миллиарда рублей, а 66 предприятий имели убыток на сумму 2,043 миллиарда. Напомним, данная статистика не учитывает малый бизнес, финансовые организации и государственные и муниципальные учреждения.

Отметим, что текущий показатель рентабельности является рекордным. Для сравнения, по итогам января-сентября 2021 года положительное сальдо составляло 31,592 миллиарда рублей, причем тот показатель в 1,8 раза превысил уровень предыдущего, 2020 года. В целом по итогам 2021 года в Орловской области сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) сложился в объеме 48,43 миллиарда рублей, в полтора раза превысив рекордный результат предыдущего года. Этот тот рубеж, к которому бизнес должен стремиться и в этом году.

Что касается ситуации в разрезе видов экономической деятельности, то наиболее прибыльной сферой в Орловской области остается сельское хозяйство. Положительное сальдо аграриев в текущем году составляет 16,642 миллиарда рублей, или почти половину от всей подсчитанной прибыли регионального бизнеса. Подсчитано, что 96 предприятий и организаций аграрного сектора за отчетный период времени сработали с прибылью. К слову, убыточных предприятий нет только в сфере здравоохранения и оказания социальных услуг.

ИА «Орелград»