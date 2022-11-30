Историческое здание банка в Орле разрешили ремонтировать

Эксперты одобрили разработанную проектную документацию.

Трио экспертов выдало положительное заключение на проект проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Здание банка», расположенного в Орле на улице Гостиной. Специалисты изучили научно-проектную документацию по ремонту и приспособлению этого здания к современному использованию и пришли к выводу, что работы соответствуют требованиям законодательства. Предмет охраны не будет нарушен.

Эксперты также провели визуальный осмотр и фотофиксацию существующего состояния объекта, историко-архитектурные, историко-градостроительные и архивные исследования.

«Исследования проводились на основе принципов научной обоснованности, объективности и законности, презумпции сохранности объекта культурного наследия, соблюдения требований безопасности в отношении объекта культурного наследия, достоверности и полноты информации», — отмечено в акте.

В настоящее время комплекс зданий банка имеет три шатровых башни со шпилями и флюгерами. Здание обеспечено централизованными системами теплоснабжения, водоснабжения, канализации и системой электроснабжения. На данный момент в нем расположено Главное управление по Орловской области Центрального банка РФ. В облике здания широко использованы стилизованные формы русской архитектуры XVI-XVIII веков: шатры, кокошники, фигурные колонки с дыньками, гирьки. Оконные проемы декорированы наборными наличниками из резного камня. Основная плоскость стены облицована плитами из белого камня. На главном фасаде не сохранилось крыльцо.

Здание было построено по проекту архитектора Родионова и введено в эксплуатацию 8 октября 1899 года специально для отделения Орловского коммерческого банка. Его возводили в несколько этапов. Часть здания, выходящая фасадом на улицу Гостиную, строилась в 1897-1899 годах, а корпус, обращенный фасадом на набережную реки Орлик, закончили в 1900 году. В 1909 году этот и без того крупнейший в губернии банк слился с еще несколькими, став «Соединенным банком». Но ему не суждено было долго занимать «древнерусские палаты». После 1917 года, здание было национализировано и в нем размещались губернский комитет РКП, ВКП и губернский комитет комсомола.

«В период оккупации города, в 1941-1943 годах, здание было занято немецкой тайной полевой полицией (военное гестапо), — пишут эксперты. — Не удивительно, что в ходе боев за Орел его сильно разбомбили. Тогда и при перестройке в 1958 году были утрачены многие чрезвычайно живописные архитектурные детали, прежде всего, две башни над основным корпусом и крыльцо с массивными гранеными колоннами. Несколько десятилетий оно простояло и без шатровой крыши над главным фасадом, ее восстановили только в 1988 году.

ИА «Орелград»