Под Орлом госпитализирован мужчина, спасавший от пожара свой автомобиль

30.11.2022 | 15:58 Новости, Происшествия

Вчера ранним утром житель Колпны оказался в больнице после пожара в его гараже.

В Колпнянскую ЦРБ госпитализирован 54-летний мужчина, вовремя не покинувший гараж с загоревшимся там автомобилем.

По сообщению пресс-службы МЧС, сообщение о возгорании поступило вчера в семь утра. Гараж пылал открытым пламенем, внутри были автомобиль и человек, а рядом находился жилой дом.

Распространение огня на жилой дом удалось предотвратить. Мужчина остался жив, но его госпитализировали. Автомобиль пострадал от огня, а гараж выгорел на площади 15 квадратных метров.

Причину возгорания устанавливают эксперты, но не исключено, что работы, которыми мужчина занимался в гараже, напрямую связаны с последующим пожаром.

ИА «Орелград», фото из архива

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