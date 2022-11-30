В Мценске деньги из резерва разрешили тратить на развертывание ПВР

Новые правила использования резервного фонда утвердили в райцентре.

Глава города Мценска Николай Кочетаев утвердил новый порядок использования бюджетных ассигнований муниципального резервного фонда. Предыдущий порядок действовал с 2005 года и предусматривал выделение резервных денег на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Новые правила расширяют и уточняют спектр назначения таких средств. Согласно им размер резервного фонда устанавливается решением Мценского городского Совета народных депутатов при принятии решения о бюджете на очередной финансовый год. При этом он не может превышать 1 процента утвержденного указанным решением общего объема расходов.

Резервный фонд города создается для частичного покрытия расходов на финансирование непредвиденных расходов местного значения, в том числе для работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. К их числу отнесено проведение поисковых и аварийно-спасательных работ, оплата расходов организаций, привлекаемых в установленном порядке для проведения таких работ. Также резервные деньги можно тратить на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и других объектах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации. Пускать деньги можно и на приобретение материальных ресурсов для ликвидации ЧС местного значения, их доставку и кратковременное хранение.

Кроме того, средства из резерва разрешено направлять на развертывание и содержание в течение необходимого срока пунктов временного размещения (ПВР). Напомним, такие пункты начали открываться в Орловской области для вынужденных переселенцев из Украины. Деньги можно выделять из расчета за временное размещение — до 500 рублей на человека в сутки. При кратковременном размещении сроком менее 10 суток — до 600 рублей. На питание можно выделять до 200 рублей на человека в сутки при одноразовом питании, до 400 рублей — при организации трехразового питания.

За счет резерва также разрешено оказание единовременной материальной помощи гражданам и членам их семей, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе в связи с утратой ими имущества первой необходимости в результате ЧС. За счет резерва возможно и «осуществление других непредвиденных расходов для решения вопросов, отнесенных к компетенции органов исполнительной власти городского округа, которые не могли быть предусмотрены при утверждении городского бюджета». Добавим, что средства резервного фонда могут предоставляться юридическим и физическим лицам, зарегистрированным и проживающим в городе Мценске. Непосредственное финансирование расходов из резервного фонда производится через администрацию города Мценска.

ИА «Орелград»