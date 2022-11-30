В окружную администрацию не пустят пьяных и с оружием

Окружные власти изменили пропускную систему.

Администрация Орловского муниципального округа ввела новые правила прохода в собственное здание. Согласно им, запрещается вход людям, находящимся в состоянии наркотического, токсического или алкогольного опьянения, с агрессивным поведением или в возбужденном состоянии, а также «лицам в одежде, не отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, общепризнанным нормам». Нельзя иметь при себе крупногабаритные предметы, в том числе хозяйственные сумки, рюкзаки, вещевые мешки и чемоданы.

В здание также запрещено проносить боеприпасы, оружие всех видов и патроны к нему. Исключение сделано только для определенных категорий граждан, которым оружие положено носить в силу их служебных обязанностей. В здание округа также нельзя проносить легковоспламеняющиеся, химические и взрывчатые вещества. Чтобы пройти, посетителю придется преодолеть КПП – контрольно-пропускной пункт. Именно так обозначена «вахта» в новых правилах. В документе подчеркнуто, что по чужим пропускам впускать не будут никого.

Сами пропуска для чиновников будут электронными. Они выдаются работникам администрации, депутатам Окружного совета, членам территориальной избирательной комиссии, сотрудникам контрольно-счетной палаты, а также работникам муниципальных предприятий и учреждений. При утрате электронного пропуска их владельцы должны незамедлительно уведомить об этом компетентный орган. Всем вышеуказанным работникам вход в здание разрешается в рабочие дни с 7 до 19 часов. Вход в другое время возможен только по предварительной заявке, которую должен подать начальник отдела или управления. Посетителям вход разрешен с 9 до 18 часов (перерыв – с 13 до 14 часов) и также по заявке органа, в который он обращается.

Правилами предусмотрен вход в здание по служебным удостоверениям. Право на это, например, имеют сотрудники администрации или правительства РФ, профильных федеральных министерств и ведомств. По служебному удостоверению в здание администрации Орловского муниципального округа также пропустят депутатов Госдумы и сенаторов, работников аппарата полномочного представителя президента в ЦФО, членов регионального правительства, депутатов Орловского облсовета, федеральных и мировых судей, фельдегерей, почетных граждан и других. В нерабочее и ночное время, в выходные и праздничные дни беспрепятственный проход в здание разрешен только главе округа и его заместителям, спикеру Окружного совета, председателям КСП и избиркома.

ИА «Орелград»