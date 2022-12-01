Андрей Клычков пообещал, что орловцы смогут услышать звук сирен

Власти нашли источники финансирования для приведения в порядок системы оповещения населения.

В ходе очередного стрима губернатор Андрей Клычков пообещал жителям, что скоро в Орле появится полноценная система оповещения населения на случай возникновения ЧС.

Напомним, 1 ноября в рамках проходивших учений по гражданской обороне жители Орла должны были услышать вой сирен. Граждан неоднократно призывали не паниковать, услышав пугающие звуки, однако до паники в любом случае дело бы не дошло — жители либо вообще не слышали сирен, либо слышали тихий звук.

По словам главы региона, в настоящее время власти нашли источники финансирования для закупки необходимого количества сирен, и скоро ситуация изменится.

ИА «Орелград»