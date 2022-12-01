Депутат Вдовин заявил, что ни разу не видел чиновников на орловских спектаклях

По словам депутаты, исполнительная власть не очень трепетно относится к объектам культуры.

Первый зампред облсовета Михаил Вдовин рассказал о безразличии исполнительной власти к объектам культуры и заявил, что ни разу не видел чиновников на спектаклях. Политика цитирует издание «Орелтаймс».

«У них отстранённость от проблем орловских театров. Я не видел чиновников на спектаклях, они варятся в собственном соку. Председатель правления регионального СТД Павел Легкобит подготовил концепцию поддержки театров, в которой, в частности, говорится о выделении квартир талантливым актёрам, но исполнительная власть об этом и слышать не хочет», — поделился информацией Вдовин.

Ранее орловские СМИ сообщили о визите Леонида Музалевского, Михаила Вдовина и Ирины Гоцаковой в драмтеатр, в ходе которого они убедились в плачевном состоянии здания и захотели помочь. В результате депутаты решили внести поправку в бюджет на следующий год и предусмотреть выделение 500 миллионов рублей на капитальный ремонт крыши.

Чиновники, вероятно, расценили эти публикации как противопоставление ветвей власти, оскорбив в ответ одно из изданий и используя модное слово «фейк» в нетрадиционном смысле. При этом, цитировалось заявление директора драмтеатра Елены Казаковой об отсутствии антагонизма между чиновниками и депутатами.

Михаил Вдовин, тем не менее, придерживается другого мнения:

«Мне хочется посадить тех, кто подписывал акты о приёмке работ — в зрительный зал — кресла поставлены безобразно. Облсовет неоднократно проводил выездные заседания комитетов театре, мы давали рекомендации исполнительной власти, но у них один ответ — «нет денег, пусть ремонтируют за собственные средства». И в этот раз чиновники не дали бы денег на ПСД, если бы мы не настояли и не внесли поправки в бюджет».

К слову, ранее бывший советник губернатора по культуре Юрий Грымов обращался к Клычкову с просьбой решить вопрос с крышей драмтеатра, однако результатов это не принесло:

«Помогите, пожалуйста, решить проблему, Андрей Евгеньевич. Хотя бы с крышей. Знаю, что окна вашего кабинета выходят прямо на здание театра, а расстояние там — несколько десятков шагов. Знаю, что в театре часто проходят всякие официальные торжественные мероприятия, на которых бываете вы и ваши коллеги. Дожди неизбежны и необходимы, с ними бороться бессмысленно и не нужно. А вот заделать дыру в крыше театра можно, это не такая уж сложная задача».

ИА «Орелград»