Мэра Орла Юрия Парахина признали не самым худшим градоначальником ЦФО

Александр Макаров из Брянска оказался в рейтинге ниже.

Юрий Парахин больше не является худшим мэром областных столиц ЦФО. К такому выводу пришли эксперты проекта «Национальный Рейтинг Мэров».

По состоянию на октябрь-ноябрь 2022 года Юрия Парахина поставили на 74-е место в масштабах России, но Александр Макаров из Брянска оказался еще ниже — на 77-й строчке. Тем не менее, орловский мэр традиционно оказался в группе аутсайдеров как по России, так и по ЦФО.

По словам Сергея Давыдова, главы коммуникационного агентства «Люди медиа», социологические замеры показали, что в Орле есть два политика, упоминание фамилий которых вызывают у населения ярко-выраженную негативную реакцию — это Сергей Лежнев и Юрий Парахин.

Эксперт вспомнил, что именно совместная Лежнева с Парахиным поездка на Донбасс закончилась неприятным скандалом. Орловский градоначальник разместил в соцсетях фото с российским триколором на фоне полуразрушенного жилого дома, что предсказуемо вызвало у многих раздражение. Однако, низкие рейтинги и неприятие со стороны населения обусловлены более серьезными причинами:

«Сразу после завершения гуманитарно-туристической поездки выяснилось, что Орёл оказался совершенно не готов к первому снегопаду, город завалило, а необходимая коммунальная техника не вышла на проспекты в нужном объёме. Парахину пришлось публично извиняться перед жителями и перекладывать вину на подчинённых, объявляя выговоры», — напомнил эксперт.

ИА «Орелград»