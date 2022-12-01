Мэра Орла Юрия Парахина признали не самым худшим градоначальником ЦФО

1.12.2022 | 14:32 Новости, Политика

Александр Макаров из Брянска оказался в рейтинге ниже.

Юрий Парахин больше не является худшим мэром областных столиц ЦФО. К такому выводу пришли эксперты проекта «Национальный Рейтинг Мэров».

По состоянию на октябрь-ноябрь 2022 года Юрия Парахина поставили на 74-е место в масштабах России, но Александр Макаров из Брянска оказался еще ниже — на 77-й строчке. Тем не менее, орловский мэр традиционно оказался в группе аутсайдеров как по России, так и по ЦФО.

По словам Сергея Давыдова, главы коммуникационного агентства «Люди медиа», социологические замеры показали, что в Орле есть два политика, упоминание фамилий которых вызывают у населения ярко-выраженную негативную реакцию — это Сергей Лежнев и Юрий Парахин.

Эксперт вспомнил, что именно совместная Лежнева с Парахиным поездка на Донбасс закончилась неприятным скандалом. Орловский градоначальник разместил в соцсетях фото с российским триколором на фоне полуразрушенного жилого дома, что предсказуемо вызвало у многих раздражение. Однако, низкие рейтинги и неприятие со стороны населения обусловлены более серьезными причинами:

«Сразу после завершения гуманитарно-туристической поездки выяснилось, что Орёл оказался совершенно не готов к первому снегопаду, город завалило, а необходимая коммунальная техника не вышла на проспекты в нужном объёме. Парахину пришлось публично извиняться перед жителями и перекладывать вину на подчинённых, объявляя выговоры», — напомнил эксперт.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования