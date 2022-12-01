Назван основной источник формирования бюджета Орловщины

Казну региона по-прежнему в основном наполняют простые граждане.

В Орловской области в текущем году основными источниками формирования бюджета являются налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций. Как сообщает Управление ФНС по региону, за счет первого из них сформировано 44,4 процента налоговых доходов бюджета, за счет второго — 29,8 процента. Доля имущественных налогов составила 13,3 процента, они являются третьим по важности источником пополнения региональной казны.

«Несмотря на непростую экономическую ситуацию, отмечается положительная динамика по поступлению одного из главных источников доходов бюджета региона — налога на прибыль организаций, — отмечает пресс-служба УФНС России по Орловской области. — За прошедший период поступления по налогу составили около 7 миллиардов рублей, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 112 миллионов рублей».

Что касается налога на доходы физических лиц, то за январь-октябрь 2022 года поступления в региональный бюджет по нему составили около 10,4 миллиарда рублей. Текущий показатель на 10,2 процента превосходит результат прошлого года, прирост сборов по НДФЛ оценивается специалистами в 960,8 миллиона рублей. В целом за десять месяцев текущего года в консолидированный бюджет Орловской области поступило более 23,4 миллиарда рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 1,4 миллиарда.

ИА «Орелград»