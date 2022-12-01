Орловцы «выселили» из своей элитной многоэтажки гемодиализный центр

Центр «Фрезениус Нефрокеа», помогающий людям с почечной недостаточностью, согласно решению суда, должен освободить помещения.

Гемодиализный центр «Фрезениус Нефрокеа», расположенный в элитной многоэтажке на Красноармейский, 1, должен покинуть свои помещения.

Такое решение принял Советский районный суд после иска группы жильцов, недовольных соседством с медицинским учреждением. Решение было обжаловано в областном суде, но результата это не принесло.

Поводом для иска послужило то, что оборудование и канализационная система центра были установлены с нарушениями, что привело к порче общедомового имущества — приточно–вытяжной системы вентиляции и дымоудаления, а также системы кондиционирования и канализации.

По словам журналистки Анастасии Войницкой, одним из исцов был Андрей Третьяков, работающий заместителем председателя Советского районного суда, то есть — именно того суда, который рассматривал дело. Вчера судебные приставы уже вручили медикам документы, предписывающие покинуть помещение. Правда, в комментариях к сообщению Войницкой губернатор Андрей Клычков уточнил, что сегодня, 1 декабря, произойдет опечатывание дверей. А дальнейшую судьбу центра определит следующий суд, в котором оспаривается выселение.

В социальных сетях орловцы, пользовавшиеся услугами центра, массово выражают свое недовольство. В ответ на это областной департамент здравоохранения заявил, что все пациенты будут распределены в другие медицинские учреждения. В частности, двое детей будут лечиться в НКМЦ им. Круглой.

ИА «Орелград»