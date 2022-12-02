Долг орловского бизнеса вырос на четверть

Кредиторская задолженность превысила 78 миллиардов рублей.

На конец сентября 2022 года кредиторская задолженность предприятий и организаций Орловской области составила 78,076 миллиарда рублей, или 124,5 процента к аналогичной дате 2021 года. Из нее просроченная – 3,727 миллиарда рублей, или 4,8 процента от общей суммы кредиторской задолженности. Такие данные приводит Орелстат. Дебиторская задолженность на ту же дату сложилась в сумме 76,733 миллиарда рублей, или 115,5 процента к прошлому году. Просроченная доля составляет 1,896 миллиарда рублей, или 2,5 процента от общего объема дебиторской задолженности.

В Орелстате перечислили виды экономической деятельности, по которым отсутствует просроченная кредиторская задолженность: «Добыча полезных ископаемых», «Строительство», «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», «Деятельность в области информации и связи», «Деятельность профессиональная, научная и техническая», «Образование», «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» и «Предоставление прочих видов услуг».

В целом всего 24 организации Орловской области имеют просроченную кредиторскую задолженность. Примерно половина этих предприятий работают в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром. На них приходится почти 20 процентов общей просроченной «кредиторки». Почти 17 процентов просроченного долга приходится на организации, работающие в сфере транспортировки и хранения различных грузов.

ИА «Орелград»