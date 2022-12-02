Контрольная работа принесла в бюджет почти миллиард

Более четверти указанной суммы поступило в казну Орловской области.



В Орловской области за 9 месяцев 2022 года по результатам контрольной и контрольно-аналитической работы в консолидированный бюджет было собрано 867,7 миллиона рублей. Из них в территориальный бюджет поступило порядка 280 миллионов рублей. Такие данные привела пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области. В ведомстве подчеркнули, что достигнуть положительных результатов удалось, «несмотря на принятые меры поддержки бизнеса и населения в силу объективных причин, связанных с пандемией и специальной военной операцией».

«К числу таких действующих мер относится установление льгот для компаний из наиболее пострадавших отраслей, понижение ставки для расчета пени за просрочку платежа для юридических лиц, перенос сроков уплаты, завершивший свое действие мораторий на инициирование процедур банкротства и прочее», — так объяснили непростую ситуацию орловские налоговики.

В Управлении ФНС добавили, что в текущем году работа сотрудников акцентирована на информировании бизнес-сообщества о результатах оценки налоговых рисков в ходе проводимой адресной работы. Итогом проведенной работы назван «неуклонный рост поступлений от добровольного уточнения плательщиками своих налоговых обязательств, а также представления уточненных деклараций».

Ранее налоговики региона рассказали о ситуации с уплатой имущественных налогов физлиц за 2021 год. Так, по словам начальника отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества УФНС Игоря Короткова, на территории Орловской области зарегистрировано более 554 тысяч физических лиц. Из них 279 – владельцы земельных участков, 462 тысячи – владельцы объектов капитального строительства, 199 тысяч — владельцы транспортных средств. Всего данным гражданам было начислено более 1 миллиарда рублей налогов.

ИА «Орелград»