Новую цифровую налоговую платформу представили в Орле

Платформу презентовала заместитель руководителя УФНС Эльвира Гладких.



Как сообщили в Управлении ФНС России по Орловской области, в стенах региональной администрации был анонсирован старт работы цифровой платформы «Внешняя поставка данных». Сервис был разработан Федеральной налоговой службой, то есть полностью является ведомственным. Своего рода презентацию ресурса провела заместитель руководителя регионального УФНС Эльвира Гладких. Она пояснила: «Платформа «ВПД» — это единое окно для взаимодействия между региональными органами исполнительной власти и Федеральной налоговой службой РФ».

«Создана она с целью обеспечить управляемый и контролируемый доступ к данным ФНС России, — объясняют в налоговой службе. — С помощью «ВПД» можно получить доступ к таким наборам данных как: сведения по суммам исчисленных налогов, доходов и расходов организаций, число субъектов МСП, количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о среднесписочной численности сотрудников, сведения о числе застрахованных работников, количество самозанятых по видам экономической деятельности, сведения о задолженности и переплате индивидуальных предпринимателей и организаций и многое другое».

Стоит сказать, что интерактивные сервисы налоговой службы пользуются большой популярностью у граждан. Например, в Орловской области уже более 300 тысяч человек оценили возможности «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц». Согласно статистике, в 2022 году свыше 20 тысяч орловцев вошли в сервис с помощью реквизитов доступа в личный кабинет на портале госуслуг, более 14 тысяч человек получили доступ при обращении в налоговые органы и 49 человек использовали квалифицированную электронную подпись, полученную в Удостоверяющем центре ФНС России, для регистрации в личном кабинете.

«Данный интернет-сервис является наиболее востребованным и полезным с практической точки зрения, — говорят в УФНС. — Сервис дает возможность контролировать состояние расчетов с бюджетом, обращаться в налоговые органы по интересующим вопросам без личного визита, формировать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату, оплачивать налоговые платежи через онлайн-банк. С помощью личного кабинета можно заполнить налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ в режиме онлайн и направить в налоговый орган, подписав усиленной неквалифицированной электронной подписью, а затем отслеживать состояние проверки и принятое решение о предоставлении налогового вычета».

ИА «Орелград»